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المجلس التنفيذي بأبوظبي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لشؤون الاستثمار في صندوق أبوظبي للتقاعد
الخميس 23 سبتمبر 16:45
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المجلس التنفيذي بأبوظبي
الإمارات
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أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة خليفة سلطان أحمد السويدي مديراً عاماً لشؤون الاستثمار في صندوق أبوظبي للتقاعد.
المصدر: وام
المجلس التنفيذي
أبوظبي
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