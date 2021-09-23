حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة. كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقال سموه: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91.. باقون معاً أبداً، وماضون بعلاقاتنا الأخوية العميقة والراسخة نحو صناعة مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة.. أتمنى لأشقائنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً مواصلة مسيرة النهضة والتطور والازدهار». وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.