الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني السعودي الـ91

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، برسالة تهنئة إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91 للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقالت سموها في رسالتها: «بمشاعر المحبة والأخوة.. يشرفني أن أرفع لمقام سموكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91 للمملكة، وإنه ليسعدني أن أبدي مقدار اعتزازي بقوة العلاقات الأخوية والروابط المشتركة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة منذ القدم، وندعو الله أن يديم على المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً الرخاء والتقدم والازدهار والمزيد من الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.. دامت بلادكم عامرة بالخير والأمن والأمان».