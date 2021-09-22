سارة الأميري تزور منشآت «هالكن» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زارت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، منشآت شركة «هالكن» الواقعة في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي، حيث رافقها وفد من كبار مسؤولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وكان في استقبال الوفد فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة ايدج، وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «هالكن»، بحضور عدد من كبار ممثلي مجموعة إيدج. وقد أعقب الجولة في مصانع هالكن، محاضرة تقديمية سلّطت فيها هالكن أمام معالي الوزيرة الضوء على مساهمة الشركة في الاضطلاع بمستقبل رقمي من خلال الاستثمار في التحول الرقمي، فضلاً عن تركيزها الكبير على التميز التشغيلي، إضافة إلى الحديث عن المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن والتي سيتم إحرازها في المستقبل.

وقالت معالي سارة الأميري في تعليقها على الجولة في منشآت هالكن: «يسعدنا أن نرى شركات إماراتية مثل هالكن وهي تعزز مسيرة الدولة نحو تحقيق قطاع صناعي ذكي ومدعوم من التقنيات المتقدمة».

وأضافت: «إن دمج حلول الثورة الصناعية الرابعة في سلاسل القيمة والتوريد أمر محوري في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة في إطار سعينا المستمر إلى ترسيخ ثقافة الابتكار».

وأشارت معاليها إلى أن الوزارة أعلنت مؤخراً عن برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» الذي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30%، وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهي محاور استراتيجية ستنجح بتضافر الجهود بين الوزارة وشركائنا من القطاعين الحكومي والخاص.

وسلطت معاليها كذلك الضوء على جهود هالكن في المساعدة على الارتقاء بالقدرات المتطورة لدولة الإمارات في القطاع الدفاعي.

وفي تعليقه على زيارة معالي سارة الأميري إلى منشآت هالكن، قال فيصل البناي: «تعتبر ايدج والشركات التابعة لها، بما في ذلك هالكن، متوافقة تماماً مع رؤية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فيما يتعلق بضرورة الاستثمار في منظومة الأبحاث والتطوير المتقدمة وتعزيز قدراتنا الوطنية من خلال مهارات المستقبل».