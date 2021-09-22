اعتمدها محمد بن راشد بـ 65 مليار درهم.. ميزانية إسكان تاريخية في دبي

دبي (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً القادمة للمواطنين في إمارة دبي.

ووجّه سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف بداية من هذا العام، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربعة تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً القادمة.

وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وأكد سموه، خلال الإعلان عن خطط الإسكان الجديدة، أن السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة.

حمدان بن محمد

وقال سموه: «برنامج الإسكان الحكومي سيكون ضمن متابعتي الشخصية.. وحمدان ومكتوم سيشرفان على خطة الإسكان للمواطنين بشكل مستمر».

وأضاف سموه: «هدفنا أن تكون دبي هي المدينة الأفضل للحياة في العالم.. وتطوير المناطق السكنية للمواطنين هي أهم جزء ضمن هذه الرؤية».

ومن جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على أولوية وأهمية توحيد الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاستشراف مستقبل المدن والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن الحياة الكريمة لأبناء شعبنا على مرّ العقود المقبلة.

وقال سموه: «نحن فخورون بتكاتف الجهود وعمل الجميع بروح الفريق الواحد لخدمة مواطنينا، ونؤكد التزامنا بتقديم الأفضل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وبذل المزيد من الجهود لصناعة مستقبل تتحقق فيه تطلعات أبناء الوطن».

وأضاف سموه: «يعد الإنسان محور خططنا الحكومية التي تركز على تعزيز جودة الحياة، وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطار حرص الحكومة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين لتعزيز استقرار الأسر، وضمان أمنها الاجتماعي، فالمواطن محور اهتمامنا، وهدفنا أن يشعر المواطن دائماً بالأمان والرخاء في حاضره ومستقبله».

وفي السياق نفسه، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أن إسكان المواطنين أولوية حكومية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي وضع مخطط تفصيلي للعشرين عاماً القادمة.

وقال سموه: «الخطط التنموية العمرانية في إمارة دبي تخضع لمراجعات دائمة، وسياستنا الإسكانية ستكون مرنة لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم بشكل مستمر».

مكتوم بن محمد

خطة دبي الحضرية

ترسم خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار، خلال العشرين عاماً القادمة. تتضمن الخطة مخططاً هيكلياً استراتيجياً للإمارة للعشرين عاماً القادمة، ويتكامل مع كافة الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية بالإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها وتطورها المستقبلي. ويتضمن المخطط الحضري 2040 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية تشمل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية، بما يعزز من جودة ورفاهية حياة المواطن لأكثر من 20 عاماً. ويشكّل المواطن دائماً مركز اهتمام القيادة الرشيدة، ووفقاً لخطة دبي الحضرية ستساهم سياسة إسكان المواطنين في توفير احتياجات الإسكان لأكثر من 20 عاماً، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوافرة في الإمارة بما يضمن استدامة مخزون الأراضي.