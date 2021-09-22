مواطنون: قرار مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي يعزز الاستقرار الأسري

آمنة الكتبي (دبي)

ثمّن مواطنون قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي، أربعة أضعاف بداية من هذا العام، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، مؤكدين أن المبادرات تنبع من حرص القيادة الرشيدة على تحقيق وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.

محمد البلوشي

وقال المواطن محمد إبراهيم البلوشي: «إن القيادة الرشيدة تحرص دائماً على إسعاد المواطنين واهتمامها بشؤونهم وبما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن لهم بناء أسرة مستقرة لمستقبل باهر، انطلاقاً من رؤية القيادة وإيمانها بأن الإنسان الإماراتي هو الثروة الحقيقية للوطن»، مؤكداً أن القرار أثلج صدور سكان دبي جميعاً.

وأكدت المواطنة سهيلة الوالي، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد امتداداً للعطاء المتجدد وحرصه على توفير العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق التلاحم المجتمعي، وتأمين الاستقرار الاجتماعي والأسري لهم، مضيفة أن مبادرات القيادة الرشيدة امتداد لنهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي تحرص دائماً على تبني المبادرات الاجتماعية لتأمين الحياة الكريمة للمواطنين وتسهيل أمور حياتهم.

سهيلة الوالي

وقالت الوالي: «إن القيادة الرشيدة حريصة على بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج، وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين».

وقال المواطن محمد الحوسني: «إن قرار سموه أثلج صدورنا وأدخل الفرحة في قلوب المواطنين، ويعكس حرص سموه على بذل كل الجهد لتوفير الرعاية لأبناء إمارة دبي».

وأشار إلى أن مشاريع الإسكان لها تأثير على حياة المواطنين الاجتماعية، وتمثل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وتحقق الاستقلال للأسر، من خلال تيسير أمور بناء مسكن أو الحصول على أرض، ونشكر صاحب السمو على مبادراته التي تقف دائماً على احتياجات المواطنين وتؤمن لهم الرفاهية والعيش الكريم، لافتاً إلى أن صاحب السمو يفكر في أجيال المستقبل، خصوصاً أن المبادرة تتضمن ميزانية إسكانية تاريخية للعشرين عاماً القادمة للمواطنين في إمارة دبي.

عمار الرئيسي

وقال المواطن عمار الرئيسي: «إن تقدم الأمم يعتمد اعتماداً كلياً على استقرار الأسرة وترابطها مما يخلق نسيجاً مترابطاً وقوياً في المجتمع المحلي نرى أثره في دفع عجلة التطور، حيث إن الأسرة هي المحرك الأساسي لعجلة التقدم في الدولة، مؤكداً أن هذا القرار يساعد على ثبات وانطلاق وتطور الأبناء من خلال أسر قوية ومترابطة ومستقرة»

وتابع الرئيسي: «سيدفع بالأجيال القادمة إلى الانطلاق نحو المستقبل بكل ثقة وأمان لدفع عجلة التطور وتحقيق أهداف الوطن، ومن منطلق الاستقرار الذي حرصت الدولة على تأمينه لهم من خلال مشاريع الإسكان الهائلة وعلى مدى سنين قادمة».

وقال المواطن فارس ناجي: «إن اهتمام القيادة بالمواطن تجلى من خلال هذا الدعم، إذ يساهم في توفير بيئة معيشية إيجابية لأبنائه بامتلاك مسكن، وهذا بدوره يساعده على تحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة لهم، وتأتي توجيهاته في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم».

قال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: أثمّن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص سموه على رفاهية المواطنين، التي تأتي على رأس أولوياته لتوفير متطلبات الحياة الكريمة.

وأضاف: إن «البلدية حريصة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الأراضي السكنية لهم وعلى جاهزية كاملة لتنفيذ السياسة والتكاتف مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق أهدافها».

عزة سليمان

بناء مجتمع

قالت عزة سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يضع المواطن أولوية في كافة المشاريع الاستراتيجية في دبي، حيث يأتي اعتماد برنامج إسكان المواطنين في دبي ليؤكد ما أعلنه سموه بإطلاق خطة دبي الحضرية 2040» وهو أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم من خلال تخطيط الحياة خلال 20 عاماً قادمة على أن يكون الإنسان وسعادته ورفاهيته واستقراره في مقدمة الأولويات، وبما يرقى إلى مستوى توقعاتهم بل ويتجاوزها إلى ما هو أفضل.

وأضافت: إن تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة ضمن حزم ‎مشاريع الخمسين يؤكد اهتمام سموه بشؤون المواطنين وحرصه على ضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، الأمر الذي يدخل السرور والبهجة على قلوبهم، ويتيح لهم الانطلاق نحو آفاق أوسع من العطاء في مختلف مجالات العمل والبناء كما تساهم بشكل فاعل في بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة.