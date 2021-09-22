محمد بن زايد: «نيويورك أبوظبي» رافد إضافي للقطاع التعليمي في الدولة

خلفان النقبي (أبوظبي)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جامعة نيويورك أبوظبي، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نهنئ الجميع في (جامعة نيويورك أبوظبي)، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة.. دورها الأكاديمي رافد إضافي للقطاع التعليمي والثقافي في الدولة والمنطقة.. تحقيق جودة التعليم ونوعيته يأتي على رأس أولوياتنا وأهدافنا التنموية ورؤيتنا الطموحة نحو المستقبل».

وتقدمت مارييت وسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،على تهنئة سموه للجامعة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها، مشيرة إلى دعم سموه الدائم للجامعة، وتوفير كل ما هو مفيد وقيّم للدولة والتعليم وكافة المجالات.

وقالت:«إنه امتياز لا يضاهى بالنسبة لنا جميعاً أن ننشئ جامعة «نيويورك أبوظبي» في دولة تقدر التعليم، وتثمّن الابتكار والتسامح كدولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة.

ورسخت جامعة نيويورك شراكتها الاستثنائية مع إمارة أبوظبي، بتأسيس جامعة «نيويورك أبوظبي» التي احتضنت مجتمعاً واعداً من العلماء والطلاب والباحثين والفنانين والمخترعين، وغيرهم من الشخصيات البارزة، والتي قدمت إسهامات كثيرة بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للمعرفة والثقافة من خلال تصميم نموذج مبتكر للتعليم العالي يتماشى مع عالمنا اليوم.

كما أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي نسخة من تقرير يلقي الضوء على الدور الذي لعبته الجامعة في مسيرة نمو أبوظبي كمركز للمعرفة والثقافة، وإسهاماتها على الصعيدين المحلي والعالمي على مدى الأعوام العشرة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالتميز الأكاديمي والأثر البحثي والتوعية المجتمعية، وإنجازات الهيئة التدريسية ونجاح الطلاب ونتائجهم.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على زيادة إقبال الطلاب على دخول الجامعة بسبب مناهجها التنافسية والمبتكرة وموقعها الجغرافي ومجتمعها المتنوع، بالإضافة إلى هيئة التدريس المؤلفة من 300 عضو من المدرسين الملتزمين بدعم طلابهم وتشجيع مشاركتهم في الأبحاث الرائدة.