تعاون بين جامعة الشارقة و«الإمارات للمحامين والقانونيين»

الشارقة (وام)

أبرمت جامعة الشارقة اتفاقية مع المعهد العالي للتدريب القانوني بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين للتعاون في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

وقع الاتفاقية الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وعن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بطي الشامسي. وتأتي الاتفاقية تماشياً مع رؤية الدولة الرامية إلى التمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية المتسلحة بالمعرفة لبناء اقتصاد تنافسي، حيث يسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى توفير الدعم لعدد من الأنشطة والفعاليات من خلال برامج وشروط يتم الاتفاق عليها لاحقاً.