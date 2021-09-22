«الآيزو» لـ«أبوظبي للدعم الاجتماعي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على شهادات «الآيزو» المعروفة دولياً لنظام إدارة أمن المعلومات العالمي، لتؤكد للعام الثاني على التوالي مدى تطور الخدمات في «الهيئة» نحو الارتقاء بمستوى الأمن المعلوماتي وجودته، بعد نيلها في عام 2020 شهادة الآيزو «9001»، التي تعنى بمراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات وشهادة آيزو «20000» وشهادة آيزو «27001».

كما عملت «الهيئة» على تعزيز جهودها لتطابق كافة الإجراءات والأنظمة المُتَّبعة مع معايير وشروط شهادات الآيزو المعتمدة لأمن المعلومات.

وصرح عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: نحن نُؤمن بأهمية ضمان أمن المعلومات، إذ يعد عنصراً مهماً في منظومة أعمالنا والتزامنا بمعايير الجودة العالمية، لتكون إحدى الركائز الأساسية لبنية معلوماتية شاملة ومستدامة.