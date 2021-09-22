الشريفي يكرّم الفائزين بـ «جائزة المدير العام»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الفائزين بجائزة المدير العام للتميز في دورتها السادسة، وشمل التكريم لجنة التحكيم ورؤساء فرق التقييم والمشاركين بفئات التميز الوظيفي، وفئات فرق العمل والمشاريع وفئة التميز المؤسسي. وأكد مدير عام شرطة أبوظبي أن مسيرة الكوادر الوطنية في القيادة العامة مستمرة نحو التميز والإبداع، وفق معايير عالمية ودرجات كفاءة وفعالية متقدمة، لافتاً إلى ثقة القيادة بأنها ستنعكس بشكل مباشر على تطوير العمل الشرطي والأمني، بإشراف القيادة الشرطية والتزام ودعم الجميع على اختلاف اختصاصاتهم ومسمياتهم الوظيفية نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الخمسين سنة المقبلة، والتي ستكون مفصلية في مسيرة النهضة الحضارية والتقدم والازدهار الذي يركز على جودة حياة الإنسان لتصبح دولة الإمارات الدولة الأفضل بحلول الذكرى المئوية عام 2071.