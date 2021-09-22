علاي يتفقد التجهيزات النهائية لـ«الاتصال الحكومي»

الشارقة (الاتحاد)

أكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حرص المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب، على توفير أعلى معايير التنظيم وتجهيز التحضيرات كافة المتعلقة باستضافة أعمال الدورة العاشرة من أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، المقرر انعقاده يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس، إلى مركز إكسبو الشارقة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لانعقاد المنتدى تحت شعار «دروس الماضي.. تطلعات المستقبل». ووفقاً لعلاي يواصل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي جهوده في تطوير ممارسات الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن المنتدى الذي يستكمل هذا العام عقده الأول، يترجم رؤى إمارة الشارقة وتوجهاتها نحو تعزيز منظومة الاتصال الحكومي، وإطلاق مبادرات تسهم في تطوير المجتمعات وازدهارها. وتفقد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة كافة التحضيرات المتعلقة بانطلاق المنتدى الذي يجمع 79 خبيراً في الاتصال من 11 دولة عربية وأجنبية، واطلع على جميع الأعمال والتجهيزات اللوجستية الجارية، والمنصات والقاعات المخصصة لعقد الجلسات وورش العمل التدريبية. وأثنى علاي، خلال الجولة، على جهود اللجان المشرفة على تنظيم المنتدى، وحرصهم على نجاحه اتساقاً مع المكانة التي حققها على مدى دوراته السابقة، والذي استطاع من خلالها أن يكون نافذة للإطلالة على كل ما من شأنه تطوير فرق الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة والعالم.