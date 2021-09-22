«زايد العليا لأصحاب الهمم» تنفذ «تجربة اجتماعية»

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة بالتعاون مع مركز ياس التجاري «ياس مول» بعنوان «تجربة اجتماعية»؛ بهدف التعريف بأصحاب الهمم الصم وثقافتهم، وتشجيع الأشخاص العاديين بمختلف فئاتهم العمرية على تعلم واستخدام لغة الإشارة، سعياً لتحقيق التواصل وفهم متطلبات الصم واحتياجاتهم، بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة والذي يصادف يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021. وخلال المبادرة التي تهدف لتوعية المجتمع بأهمية معرفة عددٍ من المفردات للغة الإشارة للصم، يقوم أحد المرشحين من أصحاب الهمم- فئة الصم- بمحاولة للتواصل مع أحد زوار المركز التجاري وتوجيه سؤال معين له بلغة الإشارة، الأمر الذي يشكل عائقاً للتفاهم بينهما نظراً لعدم معرفة الزائر بلغة الإشارة، وبذلك سيكون الزائر غير قادر على استيعاب لغة الأصم وغير قادر على فهم أو مساعدة صاحب الهمة الأصم.

وفي تلك اللحظة التي تشكل موقفاً خاصاً جداً يتعرض له الزائر من عدم فهمه لإشارات صاحب الهمة «الأصم»، وعدم قدرته على تقديم المساعدة له، وبعدها يتدخل مترجم لغة الإشارة ويتقدم نحو الزائر ليوضح له الهدف من هذا العمل وتلك المبادرة التي هدفها التوعية والتثقيف فقط، ثم سيقوم الأصم بتسليم الزائر بطاقة تحتوي على الأحرف الأبجدية للغة الإشارة وتعليمه كيفية نطق اسمه بلغة الإشارة، بالإضافة إلى ذلك يوجد بالبطاقة رمزان للاستجابة السريعة أو(QR code) في البطاقة، الرمز الأول يتضمن القاموس الإشاري الإماراتي، بينما الثاني يتضمن جدول الورشة التدريبية للغة الإشارة. ليتمكن المستهدف من تعلم لغة الإشارة بطريقة ميسرة، وتسهيل عملية الوصول إلى الورش التدريبية التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الأوقات المناسبة للمتعامل.

من جهة أخرى، وفي إطار الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في اليوم العالمي للغة الإشارة، نظم مركز السلع التابع للمؤسسة بمنطقة الظفرة ورشة تعريفية في تلك المناسبة لطلاب المركز وأولياء أمورهم بهدف التعريف بلغة الإشارة كلغة تواصل مع أصحاب الهمم من فئة الصم، تضمنت عرضاً تقديمياً مصحوباً بفيديو تعريفي عن المناسبة العالمية، مع التطرق لعدد من لغات الإشارة على مستوى العالم، وعرض صور ومسمياتها بلغة الإشارة للحضور.