إطلاق حملة التحصين السنوية للثروة الحيوانية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة التحصين السنوية الثالثة عشرة 2021 - 2022 ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في أبوظبي. وتغطي الحملة ثلاثة أمراض هي طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي. وتشمل حملة التحصين الـ 13 أربع مراحل وتستمر حتى شهر مايو من العام القادم 2022. وقال راشد بالرصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن حملات التحصين المستمرة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي، وتعزيز مناعة الحيوانات، مما يسهم في وقايتها من الأمراض، وبالتالي السيطرة عليها، ومنع انتشارها بين المواشي كما أنها تسهم في الحد من استخدام العلاجات والأدوية البيطرية واستئصال الأمراض على المدى البعيد، وبالتالي الحفاظ على الثروة الحيوانية، وزيادة العائد الاقتصادي على مربي الثروة الحيوانية». ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى التجاوب والتعاون مع الكادر البيطري المختص بالتحصين واتباع النصائح والإرشادات، مما يسهم في إنجاز عملية التحصين بنجاح. كما تنصح «الهيئة» بالتعاون مع فريق التحصين لتسهيل إنجاز المهمة، من خلال التواصل مع أقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد الزيارة، بالإضافة إلى تحضير الحيوانات قبل الزيارة، وعدم تعريض الحيوانات للإجهاد، وتفادي تفشي الأمراض بين القطيع.