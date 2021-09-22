«أبوظبي للجودة» يؤكد أهمية برنامج دعم الأعلاف

أبوظبي (وام)

أكد مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أهمية تطوير برامج تعزز من جودة الأعلاف المعروضة والمتداولة في الأسواق، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق من الأعلاف ذات المواصفات العالمية التي تعزز من سلامة الثروة الحيوانية في الدولة وتزيد من إنتاجها.

وبين أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على ذلك من خلال برنامج دعم الأعلاف العشبية وتوزيع أصناف محددة من المواد العلفية المدعومة، وفقاً لخطة توريدٍ سنوية عن طريق عدد من الشركات المحلية إلى 16 مركزاً في عددٍ من دول العالم وأهمها أميركا، وإسبانيا، وإيطاليا، والسودان، ومصر، وجنوب وأفريقيا، والأرجنتين. وقال المهندس عبدالله المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس: إن المختبر يؤكد تعاونه التام مع «الهيئة» في إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من جودة وسلامة الأعلاف، حيث وسع المختبر حديثاً نطاق خدمات فحوص الكشف عن متبقيات المبيدات، وبذلك يصبح المختبر الأول في الدولة الذي يقوم بتغطية أكبر نطاق لفحص متبقيات المبيدات وعدد الخدمات المقدمة في هذا المجال.