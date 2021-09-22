«إكسبو دبي».. حارس المناخ

دبي (الاتحاد)

يعي إكسبو 2020 أن العالم على مفترق طرق، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جماعية وحاسمة لصون كوكب الأرض، لذا يوفر منصة مؤثرة لإيصال أصوات الناس إلى صناع السياسات. وفي هذا الإطار، يعقد ضمن موضوعات إكسبو، «أسبوع المناخ والتنوع الحيوي»، وذلك من الثالث إلى التاسع من أكتوبر المقبل. ويُنظَم الأسبوع الأول من أسابيع موضوعات إكسبو 2020، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وموانئ دبي العالمية، شريك التجارة الدولية الرسمي لإكسبو 2020، ويهدف إلى تحفيز أفكار جديدة، ورؤى مختلفة، ورسم خارطة طريق واضحة في سبيل التحرك الفوري، وتركز الفعاليات على الحد من التغير المناخي، وإدارة مخاطر الكوارث، والدفع باتجاه الاقتصاد الدائري، وحماية المناطق الأكثر تعرضاً للخطر، والحفاظ على الحياة البرية.

وتضم قائمة المتحدثين، الناشطة العالمية في مجال التغير المناخي على صعيد العالم كريستيانا فيغيريس، الرئيس التنفيذي للطاقة المستدامة للجميع «SE for ALL»، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع، دميلولا أوغونبي، والمخرج السينمائي ومتسلق الجبال جيك نورتون، ومؤسس مشروع «إيدن بروجكت» السير تيم سميت، فضلاً عن وزراء بيئة من جميع أنحاء العالم.

وقالت نادية فيرجي، مديرة مكتب المدير العام، المسؤولة عن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، إكسبو 2020 دبي: «من الضروري الآن أكثر من أيّ وقت مضى أن نولي مهمة صون كوكبنا من أجل الأجيال المقبلة اهتمامنا الكامل. ولننجح في ذلك، يتعين علينا معالجة العديد من التحديات الملحة عبر إطلاق حوار شامل يجمع المبادرات المجتمعية والشعبية بالمشاريع التي يعمل عليها القادة وصناع السياسات.

وقالت المهندسة عائشة العبدولي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة: «إن التزايد المتسارع في عدد الظواهر المناخية المتطرفة وتفاقم حدتها بشكل مستمر يفرض ضرورة تعزيز وتكثيف جهود العمل العالمي من أجل المناخ كالتزام أخلاقي وضرورة قصوى لضمان استمرارية الحياة على الكوكب الأرض».

وأشارت إلى أن الإمارات كانت من أوائل دول المنطقة التي التزمت بالعمل من أجل المناخ وتحرص بشكل دائم على دعم الجهود الدولية وتحفيزها وتسريع وتيرتها، لافتة إلى أن الوزارة ضمن شراكتها مع إكسبو 2020 ستعمل على مناقشة أهم التحديات التي يفرضها هذا التحدي الهام، وتحفيز دول المنطقة على الالتزام بالجهود التي تعزز من قدرة التكيف مع تداعياته، خلال أسبوع المناخ والتنوع البيولوجي الذي سيقام ضمن فعاليات إكسبو.

وقال محمد الهاشمي، نائب المستشار العام للمجموعة وسكرتير الشركة، موانئ دبي العالمية: «تمثل المحافظة على كوكبنا وبناء مستقبل مستدام جهداً لا يمكن القيام به إلا بشكل جماعي وليس بمبادرات فردية. وهنا تكمن أهمية أسبوع المناخ والتنوّع البيولوجي الذي سيجمع قادةً من قطاعات متعددة من دول العالم المختلفة لإيجاد وخلق الحلول.

وأضاف: «تلتزم موانئ دبي العالمية دائماً بحماية كوكبنا، من مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية إلى الحفاظ على التنوّع البيولوجي. إننا فخورون بشراكتنا مع إكسبو 2020 دبي للمساهمة في تسهيل إيصال رسالته الرئيسية المتمثلة في (تواصل العقول وصنع المستقبل)، والمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون اللازمين للتعامل مع مهمة إصلاح كوكبنا».

أسبوع من الفعاليات

تعقد أربع جلسات ضمن فعاليات أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، وتستكشف كل جلسة أوجها مختلفة للسؤال الآتي: ما دمنا نتمتع بقدرة هائلة على تغيير ملامح كوكب الأرض، هل يمكننا عوضاً عن ذلك توظيف معرفتنا، ومهاراتنا، وجهودنا في خدمة كوكب الأرض من أجل الأجيال المقبلة؟

أما منتدى المناخ والتنوع الحيوي للأعمال المُقام في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو دبي في الرابع من أكتوبر بتنظيم مشترك مع غرفة دبي ودولة إستونيا، فيسلط الضوء على فرص الأعمال وأحدث التقنية، فيما يستعرض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، والدول المشاركة، وشركاء إكسبو 2020 في مجال الاستدامة.

رحلات الزوار

يتيح إكسبو 2020 اثنتَين من جولات الزوار عن المناخ والتنوع الحيوي على تطبيق إكسبو 2020 دبي. الأولى، «بشر من أجل كوكب الأرض»، فتعرّف الزوار على الطرق المختلفة التي تعالج بها الدول والمنظمات قضايا بيئية رئيسية يواجهها المجتمع الدولي، فيما تستكشف الجولة الثانية «أبطال النفايات» الابتكارات التي تقود التحرك ضد الإفراط في الاستهلاك والإنتاج.