«ماستركارد» تجارب لا تقدر بثمن

دبي (الاتحاد)

تقدم ماستركارد مجموعة التجارب التي لا تقدر بثمن بصفتها شريك تقنية المدفوعات الرسمي من فئة شريك أول لإكسبو 2020 دبي، وستعمل على ربط الناس بالتجارب التي تثير شغفهم وحماسهم، وستقدم لهم لمحة من تصوراتها عن المستقبل الذي يغذيه التحول الرقمي، كما ستشاركهم الأفكار والخبرات الرائدة في الصناعة خلال فترة انعقاد الحدث الدولي على مدى ستة أشهر. وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مستعدون لاستقبال زوار الحدث الدولي من جميع أنحاء العالم، وربطهم بتجربة لا تُنسى تزخر بإمكانيات لا تقدر بثمن. وبالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، قمنا بتصميم تجربة من شأنها أن تحفز المستهلكين وتلهمهم وتشجعهم ليكونوا جزءاً من مستقبل الابتكار.