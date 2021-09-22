جناح «طيران الإمارات» يحلق بزوار «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

أصبحت تجارب مستقبل الطيران جاهزة لاستقبال زوار إكسبو 2020 دبي عند فتح أبوابه للجمهور في الأول من أكتوبر المقبل. ويقدم جناح طيران الإمارات الواقع في منطقة الفرص، بالقرب من قبة الوصل، لمحة عامة عن مستقبل الطيران التجاري، ويبرز الدور الذي سيلعبه العلم والتكنولوجيا خلال الخمسين عاماً المقبلة في السفر الجوي، حيث سيرحب بالزوار في تجارب تفاعلية مثيرة تلامس مختلف الحواس. ويمكن لزوار إكسبو 2020 دبي حجز زيارتهم لجناح طيران الإمارات مقدّماً في الوقت والتاريخ الذي يرغبونه.

وكانت طيران الإمارات باشرت تشييد جناحها في مارس 2019، واكتملت الأعمال الإنشائية في يونيو الماضي، وتم خلال مرحلتي تصميم وبناء الهيكل الرئيسي انتهاج مبادئ الاستدامة، باستخدام مواد غير خطرة ومحلية وقابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وحلول تصميم مختلفة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.

ومن التجارب التي سيوفرها جناح طيران الإمارات في إكسبو 2020 دبي لزواره «صمّموا طائراتكم الخاصة»، وفيها سيتاح للزوار وضع معارفهم موضع التنفيذ لتصميم طائراتهم المستقبلية الشخصية والتحليق بها. فمن خلال واجهة مستخدم متطورة للغاية، سيقوم الزوار ببناء طائراتهم على أساس المدى ونوع المحرك والأجنحة والشعار والطلاء الخارجي وتشغيلها من خلال جهاز محاكاة الطيران (سميوليتر). وسوف توفر الشاشات الكبيرة ثلاثية الأبعاد تعليقات فورية على قرارات التصميم.

مطار المستقبل

سوف تقدم طيران الإمارات لزوار جناحها تصوراً لمطار المستقبل لمعرفة كيف ستعمل التقنية البيومترية (القياسات الحيوية) وتحليل البيانات والتقنيات الذكية على إحداث تحولات كبيرة في تجربة المسافرين على الأرض.

عيشوا المستقبل

سيتمكن الزوار من الانغماس الكامل في قناع الواقع الافتراضي التفاعلي الذي يتيح لهم استكشاف قمرة طائرة المستقبل من الداخل. كما يمكنهم، وهم جالسون في مقاعدهم، اختبار النوافذ التفاعلية لجسم الطائرة، وقمرة ركاب من دون نوافذ تقليدية، بالإضافة إلى مشاهد لأنواع مختلفة من القمرات وتوزيع المقاعد.