وزيرة التجارة الإسبانية: إكسبو جسر ثقافي عالمي

مدريد (وام)

أكدت معالي تشيانا مينديث، وزيرة الدولة للتجارة بالحكومة الإسبانية، أهمية المشاركة في إكسبو دبي باعتباره جسراً ثقافياً عالمياً سيكون له عظيم الأثر على كل الهيئات والشركات المشاركة فيه، كما أنه فرصة للتعرف عن قرب على الوجه الحضاري لدولة الإمارات كنموذج فريد في منطقة الشرق الأوسط.

والتقى ماجد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية، بمناسبة اقتراب موعد انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، عدداً من المسؤولين في الحكومة الإسبانية والقائمين على الجناح الإسباني المشارك في الفعالية الدولية المهمة، للحديث حول الفرص الاستثمارية التي يتيحها إكسبو 2020 دبي للشركات الإسبانية.

وشارك في اللقاء كل من معالي تشيانا مينديث، وزيرة الدولة للتجارة بالحكومة الإسبانية، وفرانسيسكو خيراو، مدير شؤون صناعات الدفاع والأمن والفضاء بشركة Atrevia، وممثلين عن ما يزيد على 20 من أهم الشركات الإسبانية، إلى جانب مندوبين عن كبرى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وأكد السويدي على أهمية الحدث العالمي الضخم وتأثيره على المنطقة العربية والعالم، خاصة وأنه ينطلق بشعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» حيث سيشكل منصة عالمية للأعمال، ومنبراً للعمل المشترك، وفرصة لمواجهة التحديات من خلال استكشاف حلول وأفكار جديدة.

ووصف ألبرتو روبيو، مدير صحيفة The Diplomat in Spain الإلكترونية - الذي أدار الجلسة التي نظمت على هيئة فطور إعلامي - إكسبو 2020 دبي بأنه نقطة انطلاق لعالم أكثر تطوراً وانفتاحاً على المستقبل، حيث يعد دليلاً على سياسات الحداثة والانفتاح والتسامح التي تنتهجها دولة الإمارات.

وتناولت تشيانا مينديث، برنامج الفعاليات الخاص بالجناح الإسباني المشارك في إكسبو 2020 دبي الذي يهدف إلى أن يكون نموذجاً للإبداع الذكي القادر على توحيد الشعوب حول مشروعات مستدامة في مجالات العلوم، والتقنية، والإنتاج، والتعليم، والفن. كما كشفت مينديث عن شعار الجناح الإسباني الذي سيكون «صنع مستقبل أكثر استدامة للجميع». واختتمت كلمتها بالقول «إنّ الجناح الإسباني شاهد على مستوى التعاون والعلاقات القوية التي تربط المملكة الإسبانية بدولة الإمارات».