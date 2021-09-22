مشاركة متميزة لجامعة الإمارات في إكسبو

العين (الاتحاد)

تستعد جامعة الإمارات العربية المتحدة لافتتاح جناحها في معرض إكسبو 2020 بدبي، وذلك ضمن مشاركة الجامعة في الحدث الدولي الهام، من خلال تجارب مليئة بالإلهام والإبداع.

وأوضح الدكتور محمد حسن علي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن جامعة الإمارات أكملت استعدادها للمشاركة الفعّالة في الحدث الدولي الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك ضمن خطة عمل تمتد لستة أشهر تقدم فيها الجامعة، من خلال الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة تجربة استثنائية وفريدة تعزز دور الجامعة في بناء اقتصاد المعرفة.

وأكد أن معرض إكسبو 2020 بدبي، سيكون منصة هامة في تعزيز ثقافة التطوع، من خلال مشاركة الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مختلف الأنشطة والفعاليات المصاحبة لجناح الجامعة، والذي بدوره يساهم في تأصيل هذه الثقافة المجتمعية.

وأضاف: «إننا في جامعة الإمارات نؤمن بأهمية بناء مهارات الطالب وتأهيله للانخراط في سوق العمل من خلال المشاركة الفعالة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات الدولية».