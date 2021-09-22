مركز محمد بن راشد للفضاء يُطلق «برنامج الإمارات لفن الفضاء»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أمس عن إطلاق «برنامج الإمارات لفن الفضاء» بالتعاون مع «جسور». ويهدف البرنامج إلى توثيق أهم اللحظات والتطورات التاريخية التي تُسجلها دولة الإمارات في رحلتها نحو الفضاء، ومشاركتها بأسلوب متفرد ضمن الصناعات الثقافية الإبداعية، لترك بصمة ذات قيمة للأجيال القادمة.

وسيستقطب البرنامج الجديد مجموعة واسعة من أصحاب المواهب الإبداعية في الإمارات للمشاركة في البرنامج الوطني للفضاء بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة لاستكشاف الفضاء وفق مفاهيم جديدة تنعكس من خلال الأعمال الفنية وغيرها من الوسائط الإبداعية المتاحة. وستُسهم هذه الخطوة في تسليط الضوء على مجالات الفضاء وتعزيز تفاعل أفراد المجتمع الإماراتي، ولاسيما جيل الشباب، مع رحلة الإمارات نحو الفضاء، مما سيترك بصمةً راسخةً على الإرث الفني المحلي والعالمي على حد سواء.

سالم المري

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس سالم المري، نائب المدير العام في مركز محمد بن راشد للفضاء: «في ضوء الازدهار المتسارع والإنجازات الاستثنائية التي يزخر بها قطاع الفضاء في الدولة، أدركنا أنه لا يوجد وقت أفضل من الآن لاستكشاف الجوانب الفنية لرحلتنا بالاعتماد على مجموعة متنوعة من الأنماط والوسائط والأساليب الفنية. ونسعى من خلال هذه الخطوة لإبراز إنجازاتنا في مجال الفضاء بأسلوب مبسط يتيح للجميع إدراك أهمية ما حققناه». وتابع قائلاً: «وسيتيح لنا هذا البرنامج فرصة ترجمة المعاني المتنوعة لإنجازات الدولة المتنامية في قطاع الفضاء إلى أعمال فنية قريبة من المجتمع، واستثمارها في سرد قصص تزخر بقيم عالية وتسهم في إثراء المشهد الفني في الإمارات بشكل عام».

عمر الشنار

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء شراكةً استراتيجيةً مثمرةً مع «جسور»، مبادرة اجتماعية محلية خاصة والتي تلعب دور فعال في إشراك القطاع الثقافي والإبداعي في الدولة. وبموجب هذه الشراكة، سيتم تطوير البرنامج وتعزيز استراتيجياته، إلى جانب الإشراف عليه لتحقيق الأهداف المرجوة منه. ومن جهته، قال السيد عمر الشنار، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «جسور»: «نحن فخورون للغاية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء لتنفيذ هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه والذي يهدف إلى الاحتفاء بإنجازات الدولة من خلال مختلف الوسائل الفنية والثقافية في الإمارات».