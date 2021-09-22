مريم المحمود: تعزيز التعاون مع «معهد سعود الفيصل»

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية أن الأكاديمية حريصة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز التعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتقديم معرفة أوسع وخبرات أشمل للدبلوماسيين المستقبليين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت في تصريح لها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام إننا نحتفل بفخر مع أشقائنا السعوديين باليوم الوطني للمملكة مؤمنين بمصيرنا الواحد ومستقبلنا الواحد، وحريصين على تحقيق توجيهات القيادتين الرشيدتين في توطيد العلاقات ضمن مختلف المجالات والعمل جنباً إلى جنب لتحقيق الأفضل لكلا الشعبين الشقيقين.