شرطة دبي تهنئ المملكة السعودية بيومها الوطني الـ91

دبي (الاتحاد)

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي، بأحر التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى كل أبناء الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، متمنية للمملكة الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وثمّن معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمعهما من أواصر تاريخية عميقة ومتجذرة، وترابط وتكامل يجعل من علاقاتهما أنموذجاً حقيقياً في العلاقات الدولية، ومثالاً يحتذى به في مختلف المجالات.