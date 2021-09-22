1.2 مليون زائر لشواطئ أبوظبي منذ بداية العام

هالة الخياط (أبوظبي)

أضحت الشواطئ الرئيسة في مدينة أبوظبي وجهة جاذبة لاستقبال هواة الرياضات المائية والسباحة والباحثين عن الهدوء والخدمات العصرية والترفيه والاستجمام، وسجلت منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الجاري زيارة 1.248.009 زائرين.

وتمتلك شواطئ أبوظبي العديد من المميزات والمواصفات ذات المعايير العالمية، وحاصلة على شارة العلم الأزرق، وتقدم خدمات حضارية كبيرة تساهم في إسعاد الجمهور ومرتادي الشواطئ، كما تطبّق شواطئ أبوظبي أعلى معايير النظافة والبيئة الصحية والآمنة، لهذا كله تعد شواطئ أبوظبي وجهة ترفيهية ورياضية ومجتمعية مفضلة لدى كافة شرائح المجتمع، ولدى الزائرين والسياح.

وتفصيلاً استقبل شاطئ الكورنيش منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 1.026.650 زائراً، بينما استقبل شاطئ البطين العام للفترة ذاتها 192.862 زائراً، واستقبل شاطئ السيدات في البطين 28.497 زائرة.

وتستعد الشواطئ الرئيسة في مدينة أبوظبي لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزائرين، تزامناً مع اقتراب أشهر الشتاء والانخفاض في درجات الحرارة، ما يجعل من الشواطئ الخيار الأول للترفيه، وممارسة الرياضات المختلفة والاستمتاع بالأجواء العائلية.

وأكدت البلدية أنها تولي عناية كبيرة لفئة أصحاب الهمم على شواطئ أبوظبي، من خلال توفير وسائل الترفيه التي تتناسب مع حالاتهم وتحقق لهم السعادة والمرح، حيث توفر البلدية خدمات الكرسي العائم في شاطئي الكورنيش والبطين، كما توفر دورات مياه مخصصة لهذه الفئة وميزة الدخول المجاني إلى الشواطئ.

وتتوفر في الشواطئ العديد من الخدمات كالألعاب المائية، واستخدام نظام النداء المركزي لتنبيه الزوار بمواعيد افتتاح الشاطئ وانتهاء موعد السباحة، بالإضافة إلى اطلاع الزوار على الأحداث الجارية في الشاطئ.

وأوضحت البلدية أن شاطئ الكورنيش يعد من الشواطئ ذات المعايير العالمية، ويضم العديد من المرافق مثل مناطق ألعاب للأطفال، مكتبة شاطئية، الرياضات البحرية، خدمات الكراسي والمظلات الشاطئية.

وأضافت البلدية أنها تسعى بشكل متواصل إلى مواءمة خدمات الشواطئ مع احتياجات الزوار، ولهذا تسعى إلى إدخال خدمات مختلفة ومرافق خدمية، من شأنها تحقيق الترفيه والسعادة لمرتادي الشواطئ.

برنامج

تنفذ البلدية برنامج تفتيش يومياً وأسبوعياً وشهرياً من قبل إدارة الشواطئ، وتقوم بتدريب حراس الأمن قبل بداية فترة العمل، ويتم القيام بالتدريب الرياضي اليومي للمنقذين للحفاظ على اللياقة، والذي ينعكس إيجاباً في تقارير الحوادث في الشاطئ.

كما يتم التفتيش من قبل إدارة التفتيش والرقابة وإدارة البيئة والصحة والسلامة، وذلك بهدف الارتقاء المستمر بخدمات الشاطئ وتحقيق متطلبات مرتاديه، لا سيما وأن شواطئ أبوظبي حاصلة على شهادة العلم الأزرق وهي أعلى معايير للأمن والسلامة للشواطئ، وتسعى البلدية باستمرار للمحافظة على هذا المستوى الرفيع واستحقاقات هذا الامتياز العالمي.