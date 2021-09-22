إنجاز طريق قلعة أم الحصن في مدينة ليوا

الظفرة (وام)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة تنفيذ طريق قلعة أم الحصن في مدينة ليوا، وذلك ضمن مشروع الطرق ومداخل ومواقف السيارات على مستوى مدن المنطقة. ويهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية التي تلبي احتياجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير البلدية لإسعاد المجتمع ورفاهيته، وذلك ضمن خطة البلدية للارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية، وتحسين جودة الطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على الاهتمام بالقلاع والحصون بهدف توفير الخدمات لهذه الصروح التاريخية والتراثية التي تتميز بها مدينة ليوا لتسهيل وصول الزوار والسياح إليها، والمساهمة في إبراز الجانب التراثي والسياحي بالمنطقة.. وتزخر منطقة الظفرة بالعديد من القلاع والحصون التي تجسد عمق حضارة دولة الإمارات.