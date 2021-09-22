إنجاز 20 كيلو متراً طرق داخلية في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أنجزت دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة، المرحلة الرابعة من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة بطول 20 كيلو متراً، والتي شملت 12 منطقة في الإمارة.

وتعمل الدائرة من خلال المشاريع التي تنفذها إلى تحديث خدمات البنية التحتية للطرقات الداخلية، ومتابعة صيانتها الدائمة بجودة عالية، من أجل تشغيلها بكفاءة عالية، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الإمارة.

وقال سالم المكسح مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة: إن الدائرة شارفت على الانتهاء من إنجاز المرحلة الثالثة للطرق الداخلية في الإمارة بنسبة 100%، والتي شملت إنشاء طرق جديدة، توزعت على 12 منطقة متنوعة في الإمارة هي البدية، العكامية، رول دبا المرحلة الأولى ورول دبا المرحلة الثانية، والرماني، والغزيمري، التي تم استكمال فيها الطرق الداخلية، ومنطقة الرغيلات ومنطقة مريشيد، ومنطقة ضدنا حيث تم انتهاء المرحلة الثانية، ومنطقة الحليفات، حيث تم إنجاز ما نسبته 90%، ونُفذت هذه الطرق المحلية بمواصفات قياسية بما يخدم الأهالي، ويحقق سلامة وأمن مرتادي هذه الطرق على أن تتبعها مراحل أخرى لتغطية كافة احتياجات إمارة الفجيرة.

وأوضح سالم المكسح أن المرحلة الثالثة التي تم إنجازها العام الجاري من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة، وبلغ طولها 47 كيلو متراً، والتي شملت 15 منطقة في الإمارة، مشيراً إلى أن حكومة الفجيرة تواصل جهودها الحثيثة لتنفيذ الخطط التطويرية التي تواكب النمو الحضاري والسكاني الذي ستشهده الإمارة، لتعزيز الحركة السياحية والاقتصادية، وتوجيه الاستثمار نحو إنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية الملائمة على المدى الطويل.