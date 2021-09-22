«تدوير» يوعّي بالسلامة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، محاضرة توعية عبر تقنية الاتصال المرئي، حضرها عدد من طلبة جامعة الإمارات، وجاءت بعنوان «السلامة المهنية في بيئة العمل»، ضمن برنامج مشروع التخرج التدريبي للطلبة المشاركين. وهدفت الورشة التوعوية التي تم تنظيمها بالتنسيق بين فريق إدارة البيئة والصحة المهنية والسلامة وإدارة الموارد البشرية - قسم التوطين والتطوير في المركز، إلى بناء ثقافة الوقاية والسلامة المهنية، والحفاظ على بيئة عمل آمنة، وتعزيز اهتمام الجميع بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية التي تضمن السلامة. وتخلل المحاضرة التي قدمها يونس سهيل المرشدي ضابط بيئة وصحة وسلامة في المركز، التأكيد على أن إجراءات السلامة المهنية ليست ترفاً، ولكنها ضرورة حتمية يجب على الجميع الالتزام بها حتى تكون بيئة العمل بلا إصابات على صعيد الأشخاص والبيئة والممتلكات، وكل ما له علاقة بإجراءات العمل.

وقال المهندس هاني حسني مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات: «إن المركز حريص على تنظيم مثل هذه الورش التوعوية، انسجاماً مع أهداف «تدوير» الاستراتيجية من حيث استخدام أفضل الطرق ضمن أحدث المعايير العالمية لضمان سلامة وحماية العاملين، والحفاظ على بيئة إمارة أبوظبي صحية وسليمة بشكل دائم.