نهنئ الجميع في " جامعة نيويورك أبوظبي" بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة..دورها الأكاديمي رافد إضافي للقطاع التعليمي والثقافي في الدولة والمنطقة..تحقيق جودة التعليم ونوعيته يأتي على رأس أولوياتنا وأهدافنا التنموية ورؤيتنا الطموحة نحو المستقبل.