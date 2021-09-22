هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجميع في «جامعة نيويورك أبوظبي»، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة.
وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نهنئ الجميع في جامعة نيويورك أبوظبي، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة.. دورها الأكاديمي رافد إضافي للقطاع التعليمي والثقافي في الدولة والمنطقة.. تحقيق جودة التعليم ونوعيته يأتي على رأس أولوياتنا وأهدافنا التنموية ورؤيتنا الطموحة نحو المستقبل».
نهنئ الجميع في " جامعة نيويورك أبوظبي" بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة..دورها الأكاديمي رافد إضافي للقطاع التعليمي والثقافي في الدولة والمنطقة..تحقيق جودة التعليم ونوعيته يأتي على رأس أولوياتنا وأهدافنا التنموية ورؤيتنا الطموحة نحو المستقبل.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 22, 2021