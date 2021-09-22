الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح معرض «ممارسة التغيير» لدعم البيئة

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تم اليوم افتتاح الدورة الرسمية من معرض «ممارسة التغيير» Praxis of Change في دبي ضمن جناح «جاليري فيريتّي». حضرها سعيد مبارك خلفان خرباش المري المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون بدبي، وخليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية، وعبد المنعم السركال مؤسس السركال أفنيو، ودينا ستوري مديرة إدارة الاستدامة في معرض إكسبو 2020.وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في المعرض: شربل صامويل عون من لبنان، كاثرين لاتسون من الولايات المتحدة، لورا لابي من فنلندا، ريتشل ليبسكيند من الولايات المتحدة، إرفين باسكال من المملكة المتحدة، غزلان السهلي من المغرب، أرجان شيهاج من ألبانيا، كولين سيكاجوغو من أوغندا، إلتيون فالي من ألبانيا، وفتيحة الزموري من المغرب.

وباعتباره مصمِّماً لإلهام الذوق الفني والاستجابة للتحديات البيئية، يهدف المعرض إلى مقاربة الفن من منظور بيئي، وكيف يتم تمثيل البيئة في الصور والمنحوتات ودور الإنسان على الأرض.

وتتصاعد مستويات الاهتمام بالفن المتسم بالوعي البيئي، ما يضيء على ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية. ويظهر هنا الحوار المستمر بين الفن والأنظمة البيئية، حيث يمكننا ملاحظة مدى الترابط والاتصال بين الإنسان والطبيعة.

ويوضح المعرض أن إنقاذ الكوكب يعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب مسؤولية فردية. فبغض النظر عن مكان التواجد وما يملكه الإنسان من أدوات، هنالك العديد من الخيارات التي يمكن اتخاذها لإنقاذ الكوكب. ويجسّد هذا الأمر موضوعاً يمكن أن يطال تأثيره جميع الأشخاص على الكوكب.