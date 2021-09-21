معاً أبداً

اليوم الوطني السعودي، هو فرحة إماراتية، وتأكيد على وحدة المصير والهدف والرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتدعيم أواصر الأخوة الممتدة إلى عمق التاريخ، ودعم عوامل تحقيق الاستقرار، وتوثيق عرى العلاقات العربية والخليجية في سبيل مواجهة أي تحديات أمام تسريع مسيرة التنمية وخدمة شعوب المنطقة وتحقيق الازدهار، فنحن معاً أبداً.

في يومها الوطني الواحد والتسعين، تحتفي المملكة العربية السعودية بعقود من الإنجازات وقفزة اقتصادية وتنموية ومؤشرات تنافسية متميزة في المنطقة والعالم.. وتواصل مسيرتها نحو المستقبل بخطط طموحة للبناء وتوسيع الشراكات وفتح الآفاق أمام أبنائها للإبداع والتميز.. كما تؤكد حرصها الدائم على الوقوف سنداً مع الأشقاء، واستمرار دعمها للقضايا الإنسانية، وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ما تشهده السعودية حالياً من تطور، وما حققته سياسياً واقتصادياً وثقافياً وفنياً وعلى جميع الصعد، يعزز مكانة المملكة بين أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً وعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين، ويجعل طريقها نحو المستقبل أكثر وضوحاً خاصة في ظل ما تتمتع به من موارد طبيعية ومشاريع كبرى، مدعومة بسياسات هادفة إلى تنويع الاقتصاد وتنشيط الاستثمار وبناء الإنسان. فكل عام وقيادة المملكة وحكومتها والشعب السعودي بألف خير.

"الاتحاد"