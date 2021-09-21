حمدان بن زايد: نبارك لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91، نشارككم فرحتكم ونبارك لكم ما تحقق من إنجازات وتنمية شاملة سائلين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء على المملكة ويحقق آمالها وتطلعاتها نحو المستقبل».