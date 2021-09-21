حاكم الفجيرة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة فيتول للبترول

الفجيرة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية دور إمارة الفجيرة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة والبنية التحتية اللازمة لشركات الطاقة العالمية، وفي دعم وتنظيم الصناعة النفطية في الإمارة، وذلك بما ينسجم مع رؤية التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في قصر الرميلة، راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول العالمية للبترول، الذي قدم للسلام على سموه.

وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة: إن إمارة الفجيرة باتت تمتلك مكانة متميزة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية لصناعة النفط المحلية والعالمية، كما أصبحت مركزاً عالمياً لنقل وتخزين وتداول وتزويد وتصدير النفط ومشتقاته.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى التطورات الدولية والإقليمية لسوق الطاقة، وسبل تعزيز التعاون والشراكة المستمرة ما بين حكومة الفجيرة وشركة فيتول العالمية للبترول إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجارة الطاقة.

من جانبه، شكر هاردي صاحب السمو حاكم الفجيرة وحكومة الإمارة على دعمها لشركة فيتول وتوفير كافة التسهيلات اللازمة في عملها.. مشيداً بدور حكومة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ التدابير اللازمة الخاصة بكوفيد-19 وتوفير بيئة آمنة للمجتمع والشركات العاملة في الإمارة.