وفد «تنفيذي أم القيوين» يطلع على ممارسات «إحصاء عجمان»

عجمان (وام)

اطلع وفد من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي التابع لإمارة أم القيوين خلال زيارته مركز الإحصاء والتنافسية بعجمان، على أفضل ممارسات المركز والتقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء، للارتقاء بتنافسية الدولة العالمية، وتطوير المنظومة الإحصائية وأهم التجارب والممارسات الناجحة، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في الدولة.

واطلع الوفد على إنجازات المركز خلال الفترة الماضية، ومن أهمها: منصة «العد الذاتي» الخاصة بالسكان، والبيانات التفاعلية، وتطبيق الهاتف المتحرك، ونظام إدارة المشاريع، وغيرها من البرامج المتنوعة والمميزة، التي أطلقها المركز وكانت محط اهتمام الجميع.

ورحبت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية بوفد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وقالت: نرحب باستقبال كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالدولة، للارتقاء بمنظومة العمل، ونقل الخبرات والتجارب بين الجميع، لما فيه خدمة ومنفعة مشتركة تخدم دولة الإمارات، وترتقي بالعمل المؤسسي داخل الدوائر الحكومية.