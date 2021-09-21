بلدية أبوظبي: سحب العزب غير المستخدمة

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك العزب إلى استخدامها بالشكل الأمثل وعدم إهمالها لفترات طويلة، مؤكدة أن عدم استغلال العزب لفترة طويلة قد يؤدي لسحبها إلى مستفيد آخر.

ولفتت البلدية إلى أنها تجري رقابة وبشكل مستمر على استخدامات العزب والتأكد من استغلالها في الغرض المخصص لها.

ووفقاً للدليل الإرشادي لتنظيم شؤون العزب الصادر عن دائرة البلديات والنقل خلال العام الحالي، فإنه يحظر بيع العزبة، ويحظر تأجير جميع أنواع العزب من الباطن، ويحظر ممارسة نشاط الرعي للماشية أو الإبل في عزب التربية، أوعزب هجن السباق والعزب الموسمية، ويحظر التبادل أو تغيير موقع العزبة.

ويحظر الدليل التنازل عن منفعة عقد إيجار العزبة للغير، ويحظر استخدام العزب في غير الأغراض المخصصة لها، ويحظر تغيير أبعاد الأرض خلافاً للأبعاد المستعملة، ويحظر زراعة كافة أنواع المزروعات ما عدا (الغاف- السدر- السمر).

ويمنع الدليل إقامة المشاريع التجارية للإنتاج الحيواني في كافة العزب إلا بموافقة الجهات المختصة، ويحظر البناء بنسبة تزيد على 15% من المساحة الإجمالية لعزب التربية ورعاية هجن السباق وتستثنى مشاريع الإنتاج الحيواني المرخصة فقط، كما يحظر البناء خارج حدود العزبة، ويحظر على مستأجري العزب الموسمية إقامة الأسيجة الدائمة وكافة الحظائر أو إنشاء استراحات أو أي مرافق خدمية أو سكن ثابت للعاملين فيها.

وحدد الدليل الالتزامات العامة للاستفادة من العزب وتتمثل بالالتزام بالقانون والأعراف والعادات والتقاليد المعمول بها في إمارة أبوظبي، واستخدام جميع أنواع العزب وكذلك احترام خصوصية الآخرين وعدم إزعاجهم.

كما يجب الالتزام بنظافة الموقع والمحافظة على المظهر العام، وعدم رمي المخلفات والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

ويلزم الدليل بإزالة أي منشآت أو مرافق أو أسيجة أو أدوات أو أي مخلفات أخرى في الأرض المخصصة كعزبة، وإعادتها عند انتهاء العقد أو عدم تجديده إلى الحال الذي كانت عليه في السابق قبل التأجير، ما لم توافق البلدية على إبقاء المستحدثات عند انتهاء أو عدم تجديد عقد الإيجار.

ويحق للبلدية القيام بدمج العزب المتجاورة لنفس المستأجر شريطة عدم وجود موانع تخطيطية، على أن يصدر لهما عقد إيجار باعتبارها في حكم العزبة الواحدة، كما يحق للبلدية إعادة العزب المدمجة إلى ما كانت عليه قبل الدمج إذا اقتضى الأمر، ولا يترتب على ذلك تعويضات للمستأجر.