«بيئة أبوظبي» تصدر القائمة الحمراء لأنواع الحياة الفطرية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي مؤخراً أول قائمة حمراء لأنواع الحياة الفطرية في إمارة أبوظبي، والتي تعتبر تقييماً لحالة التهديد للأنواع البرية والبحرية في الإمارة. ويعد تطوير القائمة الحمراء لأنواع الحياة الفطرية في أبوظبي نتاج مشروع قامت به الهيئة لفهم وتقييم المخاطر التي تواجهها مجموعات الأنواع التي تؤويها إمارة أبوظبي.

تضمن المشروع تقييم 244 نوعاً، بما في ذلك 101 نبات، و49 طائراً، و9 أنواع بحرية، و32 نوعاً من الثدييات البرية، و25 نوعاً من اللافقاريات، و26 نوعاً من الزواحف، ونوعان من البرمائيات. ومن بين 244 نوعاً تم تقييمها، يوجد 74 نوعاً تندرج تحت فئات تهديد مختلفة، مثل المهددة بشكل حرج بالانقراض والمهددة بالانقراض والأنواع المعرضة للانقراض.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تعد قائمة أبوظبي الحمراء إضافة جديدة إلى معرفتنا بحالة التهديد للأنواع الموجودة في أبوظبي، وقد تم وضع تقييمات حالة التهديد باستخدام معايير القائمة الحمراء المعترف بها دولياً، والتي طورها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، كما خضعت لمراجعة خارجية مكثفة من فريق من الخبراء من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وسلطة القائمة الحمراء وخبراء مستقلين.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري: «خلال الفترة الماضية عملنا بشكل مكثف لإعداد قائمة أبوظبي الحمراء لأنواع الحياة الفطرية، والتي تساهم في تعزيز فهمنا للتهديدات التي تتعرض لها هذه الأنواع، وذلك وفقاً للمعايير العالمية المتبعة لدى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وتكمل قائمة أبوظبي الحمراء القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، التي تضطلع بها وزارة التغير المناخي والبيئة، وتتماشى مع تطوير هذه القوائم على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية».

قال الدكتور سالم جافيد، مدير إدارة التنوع البيولوجي البري بالإنابة، ومدير مشروع القائمة الحمراء في هيئة البيئة - أبوظبي: «قائمة أبوظبي الحمراء لأنواع الحياة الفطرية هي نتيجة تقييم مخاطر انقراض أكثر من 244 نوعاً استناداً إلى معايير نوعية محددة، مشيراً إلى أنها خطوة أولى مهمة نحو فهم حالة الحفاظ على التنوع البيولوجي في أبوظبي».

وأضاف الدكتور جافيد «مع تصنيف 30% من إجمالي الأنواع المقيّمة على أنها مهددة بالانقراض، ستساعد قائمة أبوظبي الحمراء لأنواع الحياة الفطرية الهيئة في إعطاء الأولوية لإجراءات الحفاظ على بعض الأنواع الأكثر عرضة للتهديد في الإمارة، والتي قد تشمل تطوير مراقبة أكثر منهجية بالإضافة إلى الحفاظ على أنواع محددة ووضع خطط عمل لحمايتها».

وأشار الدكتور جافيد إلى أن قائمة أبوظبي الحمراء لأنواع الحياة الفطرية تعتبر مثالاً فريداً لبناء القدرات، حيث تم إجراء التقييمات من قبل فريق من الباحثين العاملين في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، بدعم من لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبروفيتا. ونتيجة لذلك، سيساعد ذلك هيئة البيئة - أبوظبي في إجراء مثل هذه التقييمات في المستقبل لتقييم حالة الأنواع، وقياس فعالية إجراءات الحفظ المتبعة، وتوجيه الهيئة في اتخاذ القرارات الفعالة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.