بلدية أبوظبي تنظم حملة توعية لملاك المزارع والعزب

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الوثبة حملة توعوية لملاك المزارع والعزب بشأن المحافظة على المظهر العام، وتحقيق معايير النظافة العامة وحماية البيئة في هذه المنشآت ومحيطها، والحث على الالتزام بالقوانين والإجراءات الخاصة بالمظهر العام والصحة العامة.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على إشراك أصحاب المزارع والعزب في حماية البيئة، والتقيد بالاشتراطات الواجب اتباعها بشأن استخدامات المزارع والعزب، وعدم تحويلها إلى مخازن أو مساكن للعمال أو استخدامها بشكل يخالف القانون، مما يعرض أصحاب المزارع والعزب للمساءلة القانونية بهذا الشأن.

وتندرج هذه الحملات ضمن الأولوية المؤسسية لبلدية مدينة أبوظبي وسعيها نحو حماية الصحة والسلامة، والمظهر العام والبيئة البرية، والحث على الالتزام بالقوانين المنظمة للمزارع والعزب.

كما حثت الحملة أصحاب المزارع والعزب على أهمية التخلص السليم من النفايات، وعدم رميها حول المزارع والعزب، وكذلك التأكيد على ضرورة عدم رمي الحيوانات النافقة في الصحراء بشكل عشوائي، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة وسلامة المجتمع، ومنعاً لانتشار الأمراض، وحماية البيئة من الأضرار الناتجة عن هذا السلوك.

واستهدفت الحملة رفع مستوى الوعي بمتطلبات ومعايير المظهر العام، وأهمية تنظيف المزارع والعزب بشكل دوري، والحث على الالتزام بإجراء عمليات الصيانة والنظافة العامة لجميع المزارع والعزب.