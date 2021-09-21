«أراضي عجمان» و«برنامج زايد للإسكان» يناقشان الربط الإلكتروني

عجمان (وام)

ناقشت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان خلال اجتماع تنسيقي مع برنامج الشيخ زايد للإسكان خطة تطوير الربط الإلكتروني بينهما، ووضع تصور شامل لآلية تنفيذ المعاملات وتقديم الخدمات المشتركة وإيجاد حلول مناسبة للتحديات. وخلال الاجتماع، أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ضرورة تعزيز مجالات العمل المشترك بين الطرفين بغية تحسين تجربة المتعامل من خلال منظومة خدمات متكاملة ترقى إلى مستوى طموحات وتطلعات متعاملي الجهتين. كما أكد سعي الدائرة المتواصل لتبسيط الإجراءات وتقليص مدة إنجاز المعاملات، وذلك باعتماد آليات وأساليب عمل مبتكرة تواكب التقدم والتطور المتسارع الذي يشهده القطاع الحكومي في إمارة عجمان.

من جانبها، أشادت المهندسة جميلة الفندي مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بمستوى التعاون والتنسيق المشترك، وثمنت حرص الجانبين على الارتقاء معاً بجودة الخدمات المقدمة للنهوض بقطاع الإسكان إلى مستويات متقدمة تجسد رؤية القيادة الرشيدة، وتسهم في تلبية احتياجات المعنيين وتعزز سعادتهم.