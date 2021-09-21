شباب أم القيوين يطلق «مع شبابنا»

أم القيوين (وام)

أطلق مجلس أم القيوين للشباب مبادرة بعنوان: «مع شبابنا»، تهدف إلى التعريف بالمجلس بشكل عام وأعضائه بشكل خاص، من خلال خلق بيئة شبابية متكاملة مترابطة تعزز بها الدور الشبابي في الإمارة. وتعتمد المبادرة على إعداد حلقات توعوية مسجلة «فيديوهات» تستهدف الشباب يقدم من خلالها أعضاء المجلس معلومات شاملة عن مجالس الشباب المحلية ومجلس أم القيوين خاصة ودورها في دعم الشباب، ويختتم الحلقة بسؤال يتم عرضه على الشباب الذي أبدى تفاعلاً مع المبادرة، من خلال المشاهدات والمشاركة بالرد على الأسئلة الموجهة لهم.

وتنفذ مبادرة «مع شبابنا» بالتعاون مع المكتب الإعلامي بالمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، حيث يتم عرض الحلقات المسجلة لأعضاء المجلس على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بحكومة أم القيوين، بالإضافة إلى الحساب الخاص للمبادرة على منصة الإنستغرام ouryouth.ae.

وقالت زينب الرئيسي والمهندسة فاطمة الغص، عضوات في مجلس أم القيوين للشباب والمشرفات على تنفيذ المبادرة: إن الهدف من «مع شبابنا» هو ربط الشباب فيما بينهم وتعريفهم بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في دعم وتمكين الشباب وحرصها على إكسابهم المهارات والقدرات والفرص، التي تمكنهم من المساهمة للقيام بدور حيوي وفاعل في تطوير المجتمع ودفع مسيرته التنموية.