«نيويورك أبوظبي» تحتفي بذكرى تأسيسها

خلفان النقبي (أبوظبي)

تحتفل جامعة نيويورك أبوظبي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، حيث انطلقت يوم أمس سلسلة من الأنشطة الافتراضية التي تنظمها الجامعة على مدى يومين كاملين تضم جلسات نقاشية افتراضية وفعاليات وأنشطة ومحتوى فريداً من نوعه، احتفاءً منها بعقد كامل من التميّز والابتكار والنجاحات، وتأسست جامعة نيويورك أبوظبي بموجب شراكة بين جامعة نيويورك وإمارة أبوظبي، بناءً على إدراك الطرفين للحاجة إلى طرح نموذج جديد للتعليم العالي.

وقال أندرو هاملتون، رئيس جامعة نيويورك: «نجحت جامعة نيويورك أبوظبي على مدى سنواتها العشر في التحول إلى منارة للتعليم والمساهمة والتعاون والنشاط المجتمعي مُستندة في ذلك على روح لا تنضب من الريادة والابتكار. وسُرعان ما كرست الجامعة مكانتها كمجتمع تعليمي متميّز يستقطب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جميع أنحاء العالم، سعياً لاكتساب المعارف الجديدة، وإجراء البحوث المتقدمة، وتعزيز روح الاستكشاف والإبداع. ويُمثل ختام احتفالات الجامعة بالذكرى العاشرة لتأسيسها فرصة للإشادة بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، والاحتفاء بجامعة نيويورك أبوظبي بوصفها مثالاً يُحتذى به عالمياً في قطاع التعليم العالي».

ريما المقرب

وأشارت ريما المقرب، رئيس مجلس إدارة شركة تمكين، شريكة جامعة نيويورك في دولة الإمارات، يعتبر النجاح اللافت لجامعة نيويورك أبوظبي ثمرة طموح مشترك لتطوير نموذج جديد للتعليم العالي يعزز قيم الاندماج، مثل الانفتاح والاحترام والمسؤولية المتبادلة، بما ينسجم مع مكانة الإمارات العربية المتحدة كمحطة للتواصل العالمي. ونفخر اليوم بالمجتمع الرائع الذي ساعدت الجامعة على تأسيسه في أبوظبي، وأعتقد أننا سنشهد العديد من النجاحات المقبلة، التي ستضاف إلى القائمة الطويلة من الإسهامات البارزة التي قدمتها الجامعة لأبوظبي والعالم حتى الآن.

ومن جهتها، قالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: تواصل جامعة نيويورك أبوظبي سعيها الدؤوب نحو المواهب لاستقطاب أفضل الطلاب وأكثرهم طموحاً وأبرز الأساتذة وأكثرهم تميّزاً من الإمارات والعالم. كما تقدّم هيئة التدريس أبحاثاً طموحة وأساليب تدريس مبتكرة، حيث نسعى لتعزيز فضول طلابنا والتزامهم بالوصول إلى عالم أكثر تعاطفاً وإنصافاً وتعاوناً.