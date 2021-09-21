«حمدان التعليمية» تطلق «تحدي علوم المستقبل»

دبي (الاتحاد)

كشف مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن مسابقة «تحدي علوم المستقبل» تنطلق الأسبوع المقبل في دبي. وتتيح هذه المسابقة المجال أمام الموهوبين في دول مجلس التعاون الخليجي لإبراز قدراتهم الإبداعية عبر بيئة افتراضية تفاعلية مثالية يتنافس عبرها أكثر من 200 طالب موهوب من الخليج.

وأكّد الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للمؤسسة أن مسابقة «تحدي علوم المستقبل» تعد أول مسابقة افتراضية على المستوى الإقليمي للطلبة الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وأضاف: «تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز تعلّم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلّم متعدد التخصصات للطلبة الموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال منصة افتراضية تمكّن الطلبة المشاركين من عرض مراحل تطور مشاريعهم ومشاركتها مع زملائهم».

وقال: «إن أهداف المسابقة تتركز حول مساعدة الطلبة الموهوبين لإبراز طاقاتهم وعرضها من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية وإعطاء الطلبة فرصة حل مشكلات حقيقة وتنفيذ نموذج أولي لهذه الحلول ومشاركتها مع الآخرين. كما توفّر المسابقة فرصة مهمة لعرض أفكار الطلبة الفائزين على مؤسسات متخصصة في مجال التكنولوجيا.