إطلاق سلسلة «حوارات ألف للتعليم»

أبوظبي (الاتحاد)

كيف يمكن الحفاظ على تركيز انتباه «جيل ألفا» في عملية تحصيله الدراسي والأكاديمي في ظل وجود العديد من المُلهيات من حوله، واستقطابه في بيئات التعلّم عن بُعد، وكيف يمكن للمدرّسين وأولياء الأمور والطلاب الاعتناء بصحتهم النفسية في العصر الرقمي الحالي؟ وكيف يمكن للطلاب الاستعداد لوظائف المستقبل لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي؟

كل هذه التساؤلات وأكثر طرحتها «ألف للتعليم»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا التعليم وتمكين القوى العاملة، من خلال تزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين، ضمن سلسلة جديدة من مقاطع الفيديو حملت عنوان «حوارات ألف»، وذلك في مسعى من الشركة لتوفير منصّة عالمية مثالية لمناقشة تكنولوجيا التعليم، والإجابة عن التساؤلات العديدة حول مستقبل التعليم.

ومن المقرر أن تنعقد سلسلة «حوارات ألف» مرة واحدة شهرياً، لتكون جلسة نقاش حية ومباشرة تشارك فيها قيادات عالمية في قطاعي التعليم والتكنولوجيا.