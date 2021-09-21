سيراميك رأس الخيمة توظف 68 مواطناً

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

بادرت شركة سيراميك رأس الخيمة بالشراكة والتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة بتوظيف 68 مواطناً ومواطنة في ضوء مؤهلاتهم العلمية.

يأتي ذلك حرصاً على تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وعلى وجه الأخص القطاع الخاص لتوسيع نطاق القطاعات الاقتصادية التي يشارك فيها المواطنون لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب من قيادة القطاعات الاقتصادية وتأكيد حضورهم لبناء مستقبل الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه المبادرة، انطلاقاً من مبادئ الخمسين.

عبدالله مسعد

وقال عبدالله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سيراميك رأس الخيمة لـ«الاتحاد»:«إن متابعة وتنفيذ مبادرات حكومة دولة الإمارات الرشيدة من أولويات التزامات القطاع الخاص والذي يعتبر شريكاً أساسياً لأهداف التنمية المستدامة وبصفة خاصة مبادرة التوطين، ونظراً لتوفر الكوادر المواطنة بتخصصات مختلفة حيث أنها تضيف بل وتزيد من إثراء ونجاح إعلان مبادئ الخمسين المعلن عنه من القيادة الرشيدة والتي ستؤدي إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية العامة للدولة، حيث تعتبر شركات سيراميك رأس الخيمة من أوائل المشاركين والمنفذين لدعم مبادرة التوطين بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية».

محمد عبد اللطيف



من جهته، قال الدكتور محمد عبد اللطيف مدير دائرة الموارد البشرية: إن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية دائرة الموارد البشرية نحو توسيع نطاق الشراكات المميزة مع شركات رائدة مثل مجموعة شركات سيراميك رأس الخيمة لاستيعاب الخريجين في سوق العمل.

وذكر أن هذه الشراكة تمثل ترجمة عملية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بضرورة تفاعل جميع القطاعات الاقتصادية مع استراتيجيات التوطين وإدماج الشباب في سوق العمل وتماشياً مع مبادئ ومشاريع الخمسين التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات وكذلك رؤية رأس الخيمة 2030.