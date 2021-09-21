مركز الإمارات للمعرفة يوقع اتفاقية شراكة مع دبي للمرأة

دبي (الاتحاد)

وقع مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات عقد خدمات استشارية مع مؤسسة دبي للمرأة، وذلك لتقديم خدمات استشارية في مجال الاستراتيجية، بهدف دعم تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة 2022-2026، ويشمل التعاون ثلاث مراحل أساسية توفر مرجعاً متكاملاً لمؤسسة دبي للمرأة في وضع خططها وبرامجها ومبادراتها.

وقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وشمسة صالح عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة. وأكد الدكتور علي بن سباع المري حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على توطيد أواصر التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، سعياً نحو دعم مسيرة التميز الحكومي، والمساهمة في وضع منظومة محكمة للسياسات العامة، القادرة على تمكين قادة المستقبل وصناع القرار من التميز في العمل الحكومي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة. بدورها، أعربت شمسة صالح عن سعادتها بهذا التعاون مع مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات في تطوير الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2022 – 2026.