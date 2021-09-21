«كليفلاند كلينك أبوظبي»: الوقت سر نجاح مواجهة النوبات القلبية

أبوظبي (الاتحاد)

يغتنم أطباء مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزءا من مبادلة للرعاية الصحية، والمركز المعتمد لآلام الصدر من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر، لحثّ أعضاء المجتمع على عدم تجاهل أي علامة أو إشارة لآلام الصدر، والتعامل معها على محمل الجد من خلال المبادرة بطلب الرعاية الطبية المناسبة دون أي تأخير.

وبصفته مركزاً معتمداً لآلام الصدر، يمتلك مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» فريقاً متخصصاً يتمتع بأعلى مستويات التأهب والاستعدادية لتقديم خدمات الرعاية الطارئة لمرضى النوبات القلبية على مدار 24 ساعة. ويعني هذا المستوى من الجاهزية أن المدة المستغرقة بين لحظة وصول مريض يعاني من نوبة قلبية إلى المستشفى وانتهاء فريق الرعاية من إزالة الانسداد وإعادة تدفق الدم إلى القلب (door-to-balloon time)، لا تتجاوز ​​53 دقيقة في المتوسط، كما سجل المستشفى في عام 2020، وهي مدة أسرع بنحو 40 دقيقة من المعيار المحدد من قبل الكلية الأمريكية لأمراض القلب وهي 90 دقيقة.