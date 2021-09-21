«أبوظبي للتقاعد» يُطلق خدماته عبر «واتس آب للأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد خدماته عَبر تطبيق «واتساب للأعمال»، وذلك في إطار سَعيه إلى تعزيز خدماته وتوسيع نطاق تقديمها بطرق تتناسب واحتياجات فئات المتعاملين المختلفة. كما يأتي إطلاق الخدمة الجديدة تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو تعزيز تجربة المتعاملين وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية. وأشار الصندوق إلى أن الخدمات المقدمة للمتعاملين عبر تطبيق «واتس آب» تشمل إمكانية حصول المتقاعدين والمستحقين على شهادات لمن يهمه الأمر، وتقديم الإجابات عن استفسارات جميع فئات المتعاملين حول قانون التقاعد وخدمات الصندوق. وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق الدائم على تحسين خدماته وتوسيع نطاق تقديمها، وتسهيل إجراءات الحصول عليها بهدف تحقيق أعلى درجات الراحة والرضا للمتعاملين.