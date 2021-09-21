اعتماد نظام إدارة وثائق «خيرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف نظام إدارة الوثائق الخصوصية لجمعية الشارقة الخيرية، ويأتي الاعتماد انطلاقاً من حرص الجمعية على جمع وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بها وفق معايير محددة تم اعتمادها من كلا الطرفين، مما سيؤدي إلى اختصار الوقت والجهد، وتسهيل الوصول إلى أكبر كم من الوثائق والمستندات بدقة وسرعة وفاعلية.

وقع الاعتماد عن الجمعية عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، بينما مثّل هيئة الوثائق والأرشيف في التوقيع صلاح سالم المحمود المدير العام، وبحضور عددٍ من المسؤولين من الجانبين.