جامعة الإمارات تُشارك في الاحتفالات باليوم العالمي للسلام

العين (الاتحاد)

تُشارك جامعة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للسلام، الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، ثم حدّدت يوم 21 سبتمبر من كل عام «يوماً للسلام»، وذلك بعد 20 عاماً من تاريخ الإطلاق، رغبة منها في تعزيز قيم السلام ونبذ العنف بين الدول والمجتمعات، وهي مسألة غاية في الأهمية، لما لها من دور إيجابي في تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق الأمن والاستقرار.

عن هذا الاحتفال، قالت الدكتورة مريم سلطان لوتاه، الأستاذ المشارك بقسم الحكومة والمجتمع - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: «يُشكّل موضوع عام 2021، «التعافي بشكل أفضل من أجل عالم مُنصفٍ ومُستدام»، دعوة إلى التفكير بشكل إبداعي وجماعي حول كيفية مُساعدة جميع دول العالم على التعافي من تبعات أزمة كورونا، وكيفية تحويل عالمنا إلى عالم أكثر مساواة، وأكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة وصحة».

وأضافت د. لوتاه: «بهذه المناسبة، ومن منطلق السعي، سواءً في مجتمع الإمارات أو المجتمعات العربية عموماً، لتعزيز قيم السلام لدى النشء ونشرها على مستوى العالم، نود التذكير بأن (السلام) هو اسم من أسماء الله الحسنى، وأن تحيتنا لبعضنا بعضاً ولغيرنا مضمونها السلام والرحمة والبركة، وبذلك حينما ندعو للسلام فإننا نُعزّز هذه القيمة التي أكد عليها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم».