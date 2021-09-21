هيئة تنمية المجتمع تطلق الأنشطة المائية الوظيفية

دبي (وام)

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، الموسم الأول من برنامج الأنشطة المائية الوظيفية الهادفة للأطفال المنتسبين إلى مركز دبي لتطوير نمو الطفل، والذي يقام في مسبح أكاديمية أبكس الرياضية في مركز البرشاء المجتمعي في دبي ويستمر ثلاثة أشهر. ويستفيد من البرنامج في دورته الأولى 23 من أطفال المركز، يتم توزيعهم على مدار جلسات أسبوعية، بحيث تتضمن الجلسة ثلاثة أطفال فقط، بما يتيح اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتدابير الحماية المتعلقة بالأطفال.

ويسعى مركز دبي لتطوير نمو الطفل من خلال البرنامج إلى الاستفادة من التجارب المثبتة في مجال أثر الأنشطة المائية على القدرات الحركية والحسية والاجتماعية للأطفال.