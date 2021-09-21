موظفو «حكومة الشارقة» ينضمون إلى «إسعاد»

دبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم إمارة الشارقة، وقعت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ينضم بموجبها موظفو «حكومة الشارقة» إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي. ووقع الاتفاقية معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أسماء راشد سلطان بن طليعة، الأمين العام للمجلس.















