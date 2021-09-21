«درون» لرصد المخالفات في المناطق البرية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة شرطة المنطقة الوسطى في القيادة العامة لشرطة الشارقة، استعدادها لاستقبال موسم الشتاء، من خلال توفير كافة التدابير الأمنية بالمناطق البرية، وتكثيف الدوريات على المداخل والمخارج المؤدية إليها، واستخدام «طائرة درون» لرصد المخالفات وبث رسائل التوعية للجمهور.

أحمد الزعابي (من المصدر)

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة العقيد أحمد جاسم الزعابي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى في شرطة الشارقة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء لمرتادي المناطق البرية التي تقع ضمن مناطق الاختصاص، بحضور ممثلي من إدارة المهام الخاصة وإدارة المرور والدوريات وإدارة العمليات وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من مديري المراكز الخارجية ورؤساء الأقسام.

وأعرب مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بشرطة الشارقة عن شكره للجهود المبذولة في الحفاظ على سلامة الجمهور، موجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة التي تتماشى مع التوجيهات والتعليمات، بهدف حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.