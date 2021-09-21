شرطة عجمان تحصد 4 جوائز عالمية

عجمان (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة عجمان 4 جوائز عالمية، ضمن جوائز الريادة من رابطة قادة الشرطة الدولية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال الإعلان عن الفائزين في المؤتمر السنوي 2021، الذي انطلقت فعاليته خلال الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، فوز شرطة عجمان بأربع جوائز، وهي جائزة الريادة في الشرطة المجتمعية، وجائزة الريادة في مكافحة ومنع جرائم المركبات عن قضية سرقة المركبات «حاويات الظلام»، كما فاز المقدم سيف أحمد الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بالجائزة الدولية في السلامة المرورية على الطرق السريعة، وفاز النقيب خالد علي خميس الجلاف بجائزة القائد المؤثر تحت سن الأربعين.

وقال قائد عام شرطة عجمان: إن رابطة قادة الشرطة الدولية من الجوائز المرموقة عالمياً في المجال الأمني والشرطي، وهي أكبر جمعية مهنية في العالم تضم في عضويتها أكثر من 31 ألف عضو في أكثر من 165 دولة، وتعتبر IACP رائدة معترف بها في الشرطة العالمية، ملتزمة بالنهوض بالمجتمعات الأكثر أماناً من خلال قيادة شرطية مدروسة وتقدمية منذ عام 1893، لخدمة المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال التحدث نيابة عن سلطات إنفاذ القانون وتعزيز القيادة والمهنية في العمل الشرطي في جميع أنحاء العالم.

وقال اللواء الشيخ سلطان النعيمي: إن فوز شرطة عجمان بهذه الجوائز جاء بفضل دعم القيادة غير المحدود وجهود شرطة عجمان في تطوير أنظمة العمل في المجالات الأمنية والمرورية والمجتمعية والإدارية، وتوظيف الابتكار والمرونة العالية بجهود كوارد وطنية لتحقيق ريادة وتنافسية الدولة في جميع المجالات، مما أثمر بالفوز الكبير بهذه الجوائز، معبراً عن شكره وثنائه لمعالي المديرين العامين ومديري الإدارات والضباط وجميع موظفي شرطة عجمان.